大陸武漢肺炎疫情擴大，導致國內的口罩出現短缺，引起哄搶，雖政府出面干預管制口罩產量，但民眾每天跑超商仍完全買不到口罩，口罩調降為6元後，資深媒體人陳揮文質疑還是比一般商家貴。不料質疑卻遭到大批1450出征，他也在臉書5點聲明回應。

原來，他會被出征是因為，疾管署日前公告釋出600萬片口罩，為防搶購潮，要求每人限購3片、且每片定價8元，但還是有很多民眾抱怨賣太貴又買不到口罩，怕引起民怨，緊急協調後決定從1日起，把口罩價格調降為6元。陳揮文則在廣播談話節目上質疑，「雖然降了2元，但這對先前買的人，政府會不會退2元差價給消費者？明顯反應政府處理疫情慢半拍。」

但質疑的話一出，卻遭護航的1450 (綠營網友)出征，他今天(3日)也無奈在臉書以5點聲明澄清：

第一、歡迎發表各種意見，但不可洗版，例如，同一張圖片，一貼再貼。要洗版、耍寶，請去其他臉書。

第二、對不同意見，請愛與包容，與1450對話、對嗆者，視同1450。

第三、簡單說，口罩之亂、開學之亂，若發生在馬總統時期，恐怕已經OOXX。「不是計較兩塊錢，而是蔡政府危機處理的問題，當芒果乾賣完、賣不下去，終究要回歸內政的基本面。斷章取義之流，就不回應了。

第四、至於鬼扯瞎掰的特定媒體與網友，請放心，基於愛與包容，「他不會提告。建議韓市長對所有人撤告，若他自己提告，豈不打臉韓市長。

第五、他也響應副總統陳建仁呼籲，健康民眾無需戴口罩。

(中時電子報)