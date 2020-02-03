大陸新型冠狀病毒感染的肺炎疫情續擴大，企業在農曆新年假期後延期復工，涉及的省、直轄市和自治區至少達到25個，佔大陸全國約八成地區，若大陸復工再進一步推遲，以大陸為起點的電子等全球供應鏈恐陷困境。

日經中文網報導，大陸製造業聚集地的浙江省和重慶市，以及大城市的北京和上海已經受武漢肺炎疫情衝擊。大陸是全球智慧手機和個人電腦的主要生產地，英國調查公司Informa估計，大陸佔全球智慧手機生產約65％，個人電腦佔約45％。

據悉，全球最大代工廠鴻海在大陸生產手機、家電、遊戲機和服務器等所有電子產品，其工廠等固定資產約七成位於大陸，各廠區有70萬至100萬名員工；而延遲復工至本月9日的河南省鄭州市，設有全球最大規模iPhone組裝基地的工廠。

報導指出，預期鴻海將於本月下旬起，全面啟動估計於3月上市的較平價版iPhone的供貨，若工廠持續停運，生產停滯，手機上市時間恐因而推遲。

(工商 )