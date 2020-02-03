退撫基金3日公布去（108）年獲利達612.54億元，改寫歷史新高，收益率為10.62％；其中委託投信代操獲利居大宗，達417.56億元，收益率18.16％。

退撫基金並公告，到去年12月31日止，持股前10大股及持股比率分別為台積電20.99％、鴻海3.94％。第一金3.81％、中華電2.89％、國泰金2.75％、台塑2.71％、中鋼2.46％、台灣大2.34％、台泥2.21％、聯發科2.18％等。

(工商 )

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