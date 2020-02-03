創新高！退撫基金去年獲利612.54億元 16:112020/02/03 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 退撫基金3日公布去（108）年獲利達612.54億元，改寫歷史新高，收益率為10.62％；其中委託投信代操獲利居大宗，達417.56億元，收益率18.16％。 退撫基金並公告，到去年12月31日止，持股前10大股及持股比率分別為台積電20.99％、鴻海3.94％。第一金3.81％、中華電2.89％、國泰金2.75％、台塑2.71％、中鋼2.46％、台灣大2.34％、台泥2.21％、聯發科2.18％等。 (工商 ) #退撫基金 #獲利 #台塑 #收益率 #創新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情擴大 台塑、台化PP需求拉升 04:102020/01/30 產業特刊 《熱門族群》疫情衝擊陸廠續停工 台塑四寶青筍筍 11:082020/01/30 財經 武漢肺炎疫情升溫 台塑越南廠中國員工延後返工 14:242020/01/31 國際 理財健診－定期定額 投資高收債基金 04:102020/02/01 產業特刊 玉山金 營運動能穩健 04:092020/02/02 證券．權證 台塑 重金投資擴廠 04:092020/02/02 證券．權證 昇達科 去年獲利攀高峰 04:102020/02/03 證券．權證 《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期棉重挫逾2.2％ 10:172020/02/03 財經 勞動基金買什麼股票 基金局揭密 11:052020/02/03 生活 勞動基金護盤？ 基金局：會逢低撿便宜 15:082020/02/03 生活 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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