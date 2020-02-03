身價高達20億美元（約新台幣600億元）的日本電商ZOZOTOWN創辦人前澤友作，日前曾公開徵共度一生的伴侶，並且要與對方搭乘美國SpaceX公司的「大獵鷹火箭」（Big Falcon Rocket，簡稱BFR）赴月球觀光。消息一出，近2.8萬名女子報名；不過他上月30日表示，不找女友了，最後決定自己去。

前澤友作身價破億，剛與交往一年多的女星剛力彩芽分手，重回黃金單身漢的行列。他日前公布6項相親對象條件，包含20歲以上的單身女性、愛笑、積極向上，對太空旅行有興趣，願意一起享受生命且祈求世界和平，並於2023年到外太空來場「私奔到月球」5天之旅。

不過前澤友作因為個人原因，宣布活動臨時喊卡。他表示，很抱歉讓許多真誠且具有膽識的女性花費了寶貴時間來申請，請諒解他自私的決定。儘管如此，據悉前澤友作仍計畫於2023年乘坐火箭展開繞月之旅。

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(中時電子報)