日前經濟部向勞動部申請放寬包括口罩工廠在內的紡織業、人造纖維製造業等11個行業急單七休一，勞動部在今天預告放寬11行業別在「非可預期性或緊急性」所需，只要經工會同意、向主管機關備查，就能讓勞工最長連續工作12天。

經濟部日前評估紡織業、人造纖維製造業、印刷電路板製造業、電子零組件製造業、玻璃製造業、水泥及混凝土製品製造業、塑膠製品製造業、印刷及其輔助製造業、黏土建築材料製造業、食品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、電線電纜製造業等行業「因非可預期性或緊急性所需」，希望同意例假可以在7天內的週期內調整，據統計，適用行業別勞工約160萬人。

經勞動基準諮詢會討論後，建議應更細緻的限制各行業別不同次數，因此規範從個別勞工每年不得逾6次至12次，其中引發外界關注的口罩業屬紡織業或人造纖維製造業，也屬可以放寬的業別，一年可以放寬12次。

勞動部條件司副司長黃維琛說，討論是否放寬急單七休一從去年就開始討論；他也提及，在放寬七休一公告前，此次因為武漢肺炎導致口罩工廠有急需加班等情況，可以適用勞基法40條「因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作必要時，可以停止勞工假期」規定，但應在事後24小時報請當地主管機關同意，而也應給雙倍工資並事後補假休息。

(中時 )