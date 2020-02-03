吳秉叡發聲明澄清。(摘自吳秉叡臉書)

高雄市議員黃捷今（3）在臉書PO出一張恐嚇信照片，指自己疑因支持罷韓行動而遭威脅和報復，而照片中卻驚見署名者為民進黨立委吳秉叡，對此吳秉叡也立刻發表聲明澄清，強調冒名者已觸犯刑法偽造私文書罪，後續不排除提告。

吳秉叡今下午在臉書澄清，「今日民眾冒用本人名義寄發誹謗及威脅字眼之信件到高雄市議員黃捷的服務處乙事，秉叡在此要提醒民眾，冒用他人名義不僅侵犯了他人的姓名權，更觸犯了刑法的偽造私文書罪！」

吳秉叡表示，民意代表身處輿論的風口浪尖，面對不同立場民眾的質疑在所難免，但譴責這種不理性亦違法的行為，也奉勸民眾勿以身試法傷害他人，希望讓公共議題的討論回歸理性，才能讓社會更加進步。

吳秉叡服務處也指出，已與黃捷服務處聯絡上，他們也已經提告，目前相關物證已在高雄警局，後取得相關資訊及事證，亦不排除循法律途徑處理。

(中時 )