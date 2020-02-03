市府在新竹公園推出「城市躲貓貓」藝術燈飾展覽，結合燈區在8、9日2天舉辦「放閃元宵賞花樂」元宵晚會活動，現場發送可愛的「起司鼠來寶小提燈」，讓大小朋友提燈欣賞浪漫櫻花聽演唱會。

今年元宵節市府特製元宵提燈，以「城市躲貓貓」展覽的藝術主燈「城市填填圈」發想，製作「起司鼠來寶小提燈」，在活動現場發送，8日下午5點起開放排隊領取，現場並有製作教學區，讓大小朋友提小燈籠一同來探索。

城銷處表示，「放閃元宵賞花樂」活動從8日上午10點至晚上8點，9上午10點至下午5點熱鬧登場，晚會邀請廣受歡迎的YOYO家族、兒童劇團-櫻花劇場、知名藝人唐貓、蛋堡、李千那現場熱鬧演唱，並有文創DIY、文創市集。

市長林智堅指出，這次元宵節搭配園內多株櫻花，白天可以賞櫻遊動物園，晚上則可參加晚會、賞燈，在老樹的陪同下度過元宵節。

同時，因應武漢肺炎疫情，現場市集將以手作藝品為主，無飲食攤商，讓市民逛的安全安心，詳細市集名單將於FB粉絲專頁「新竹市新鮮事」公布。

(中時 )