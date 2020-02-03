武漢肺炎疫情持續延燒，繼教育部宣布高中以下學校延後至2月25日開學後，東海大學3日也決議將開學日期延後至3月2日。校方強調，目前校內已成立防疫小組，為將群聚感染的風險降到最低，經全盤考量，才決定延後開學。

(中時 )