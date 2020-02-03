《國際社會》肺炎疫情升高，俄國周一起自武漢撤僑 16:142020/02/03 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因中國的新型冠狀病毒肺炎疫情持續升高，致死病例總數已達到361例，俄羅斯將自周一起開始撤離在中國武漢市的僑民，並已停駛前往中國的旅客直達列車。 俄國上周首度出現兩起武漢肺炎確診病例，且兩人皆為中國公民。俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）表示，俄羅斯航太防衛軍將於周一開始從武漢市和湖北省撤僑，當地有超過600名俄國人。 此外，莫斯科當局已經限制直飛中國的航班，俄羅斯鐵路公司自午夜起已停駛前往中國的旅客列車。 (時報資訊) #武漢 #肺炎 #俄羅斯 #僑民 #撤僑 也許您會感興趣 推薦閱讀 美日撤僑 赴陸航班爆停飛潮 04:092020/01/30 焦點新聞 美日撤僑 南韓等國紛跟進 04:102020/01/30 國際大事 2020武漢風暴》撤僑專機3人確診 日病例升至11 08:502020/01/30 國際 日第2班撤僑包機返日13人身體不適 11:312020/01/30 國際 2020武漢風暴》不能搭撤僑專機 陸女被迫和英丈夫分開 16:082020/01/30 國際 繼美日之後 南韓赴武漢撤僑包機今晚起飛 17:032020/01/30 國際 2020武漢風暴》南韓自武漢撤僑368人抵首爾 將隔離兩週 10:502020/01/31 國際 印尼專機武漢撤僑 2日載回250人將隔離兩週 17:422020/02/01 國際 印度禁口罩防護衣出口 包機撤僑 20:502020/02/01 國際 日本撤僑出現4名無症狀感染者 撤僑官員竟傳輕生 20:562020/02/01 國際 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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