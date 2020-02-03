因中國的新型冠狀病毒肺炎疫情持續升高，致死病例總數已達到361例，俄羅斯將自周一起開始撤離在中國武漢市的僑民，並已停駛前往中國的旅客直達列車。

俄國上周首度出現兩起武漢肺炎確診病例，且兩人皆為中國公民。俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）表示，俄羅斯航太防衛軍將於周一開始從武漢市和湖北省撤僑，當地有超過600名俄國人。

此外，莫斯科當局已經限制直飛中國的航班，俄羅斯鐵路公司自午夜起已停駛前往中國的旅客列車。

(時報資訊)