外資元月賣超台股426億元，2月第一個交易日則逆勢買超12.15億元。安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於自1月底疫情爆發至今，位於中國的零組件、組裝廠多處於低稼動狀態，加上疫情發展難以預測，接下來供應鏈廠商的返工、追料與終端需求強弱等狀況都是短期上需要密切觀察的指標；此外，因許多中國廠商將復工日期延後至2月10日，對相關廠商的衝擊判斷時間點將落在10日陸續復工之後，目前宜以謹慎態度應對；最後，陸股上證及深圳指數都出現逾7%的補跌，釋放了一部份的恐慌性的賣壓。

永豐投顧建議投資人逢低佈局高殖利率概念股，三月年報公布完，可配息多寡就知大概，所以建議提早、逢低布局。其次是科技股，無論是美國或是中國股市，科技股都較為強勢，深圳股市特別明顯，這意味投資趨勢轉變，而台股優勢在技術，因叔上游半導體仍是投資重點。

歐系外資則建議，科技股在前波SARS之後表現可圈可點，建議逢低加碼大立光(3008)、欣興(3037)、南電(8046)、可成(2474)、貿聯-KY(3665)、信邦(3023)、台達電(2308)、鴻海(2317)等。

(時報資訊)