受中國股市重挫打擊，周一日經225指數收跌1.01%，為22,971.94點。東證一部指數收跌0.70%，為1672.66點。

武漢肺炎將重創經濟的擔憂升高，中國股市周一收跌7.88%。

中國宣布，截至2月2日24時新型冠狀病毒肺炎致死病例累計已達361例。經濟學家警告，武漢肺炎疫情爆發將衝擊中國的消費者支出、觀光業與工廠活動，日本也將受到波及。中國是日本主要的出口市場之一。

(時報資訊)