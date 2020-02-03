《日股》陸股重挫，日經指數收跌1.01％ 16:142020/02/03 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受中國股市重挫打擊，周一日經225指數收跌1.01%，為22,971.94點。東證一部指數收跌0.70%，為1672.66點。 武漢肺炎將重創經濟的擔憂升高，中國股市周一收跌7.88%。 中國宣布，截至2月2日24時新型冠狀病毒肺炎致死病例累計已達361例。經濟學家警告，武漢肺炎疫情爆發將衝擊中國的消費者支出、觀光業與工廠活動，日本也將受到波及。中國是日本主要的出口市場之一。 (時報資訊) #日股 #日經225 #東證一部 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情攪局！台股盤中一度重挫超過500餘點 10:152020/01/30 財經 《半導體》信心喊話！台積、聯電：大陸晶圓廠營運正常 13:242020/01/30 財經 《台北股市》台股收跌696點，史上最大 16:142020/01/30 財經 陸大數據查稅 台幹待滿90天須申報 04:092020/01/31 金融．稅務 加強防疫 國泰航空 調整大陸航班機艙服務 04:092020/01/31 產業．科技 2020武漢風暴》世衞宣佈 武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件 04:352020/01/31 國際 肺炎疫情影響陸經濟多大？IMF稱目前評估還太早 11:222020/01/31 財經 疫情升溫+經濟疲弱 美股大跌 21:302020/02/01 財經 武漢肺炎 各國對大陸民眾入境管制措施一覽 14:212020/02/02 國際 陸股早盤重挫 滬指午間收跌逾8％ 11:522020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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