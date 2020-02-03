2019新型冠狀病毒疫情重擊觀光產業，尤其兩岸旅遊最受挫，過完年一開工，各大旅行社忙著善後，協助旅客取消、轉團事宜，其中，專營兩岸旅遊的業者生意完全停擺，正在與員工協商放無薪假或是資遣，預計本周內協調完畢。

一家專營兩岸的旅行社業者表示，內心很恐慌，擔心疫情會燒很久，很可能拖到7月才會有陸客，目前生意已經完全停擺；正在跟員工協商以後要怎麼走，看是要放無薪假或是資遣，如果放無薪假，依勞動部提供的標準，每月要給最低工資23800元，若員工選擇拿資遣費走人，還可以跟勞動局申請失業補助金，六個月後找不到工作，可以新聘員工身分再回來上班。

業者表示，這周一定要協調完成，不然沒有收入，旅行社一定撐不住，固定開銷包含薪資跟房租，每月得支出100萬元。

可樂、雄獅、東南旅行社均表示，集中處理退團、轉團、挪團等事宜，不會放無薪假或裁員；其中，東南旅行社表示，與其人事異動，公司更傾向把人力投入規劃好未來旅遊的路線內容。

(中時 )