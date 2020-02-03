政府雖沒有規定須戴口罩，但多數家長防疫觀念提升，都會主動讓孩子戴口罩。（吳建輝攝）

學生在進到補習班內前，都會先在門口的洗手台洗手，並噴上酒精消毒。（吳建輝攝）

鴻霖補習班主任賴姿燕說，補習班從三年前就已經讓孩子養成洗手消毒的習慣，所以這些動作對孩子並不陌生。（吳建輝攝）

開學將近武漢肺炎又升溫，教育部日前宣布中小學延後開學兩周，寒假將延長到25日才開學，讓不少學生家長哀號，不知小孩要放在哪？除了阿公阿嬤，能帶小孩又能讀書的補習班成家長首選，紛紛將小孩丟到補習班、安親班，但也讓不少家長開始擔心補習班是否成病毒溫床。

彰化領先文理補習班劉老師說，這兩天開始有孩子請假，部分直接請假到開學，家長一般來說還是以健康為優先，怕有疫情散布不敢帶孩子過來，現在問題較大的就是口罩，到處買還要碰運氣，甚至還要託朋友從外縣市幫忙團購。

彰化鴻霖補習班主任賴姿燕就說，初六就陸續有家長將小孩送過來，寒假延後就只是將整個行程往後半個月，影響其實不大，站在家長與補習班的立場，孩子的健康才是最重要的，因此他們都願意全力配合，要求所有孩子要戴口罩，進到補習班內也要先洗手消毒，家長接送也只能在門口不得入內，確保防疫工作做到滴水不漏。

賴姿燕強調，孩子過年期間所接觸的人、地區他們無法掌握，只能透過家長告知，所以在學生在進入班內也需先量測體溫，如超過37.5度，就會請家長帶回自行隔離，另外補習班環境也每天用漂白水消毒，孩子所碰觸到的桌椅也都會用酒精消毒過。

(中時 )