民眾可撥打1999、1995、1922踴躍檢舉囤積口罩、哄抬價格等情形。（許哲瑗攝）

武漢肺炎肆虐下口罩難求，中央將醫藥用口罩訂為生活必需品，若囤積、哄抬價格皆恐觸法；不過新北市衛生局日前接獲檢舉，新莊某藥局涉嫌囤積20箱口罩公然販售，且外包裝皆無衛福部編號，檢調今展開偵辦，由於該口罩不屬於「醫藥用口罩」規格，僅為一般普通口罩，將依公平交易法、商品標示法偵辦中。

新北市衛生局與法制局今下午召開防疫物資記者會，針對口罩囤積、哄抬價格以及目前新北市稽查狀況做說明。法制局長黃怡騰表示，中央將口罩列為生活必需品，仍有部分民眾認為只有生產工廠、業者等會觸法，事實上不論消費者、生產者，任何人都只要有囤積、哄抬價格的行為，皆恐觸法。

黃怡騰舉例，日前接獲檢舉，新莊區某藥局公然販賣20盒口罩，一盒50片、350元，外包裝並無衛福部編號，但盒外標註為「醫療用口罩」，檢調介入偵辦，發現該業者疑似直接從國內工廠進貨，但販賣的口罩品質較低，不屬於食藥署訂定的醫療用口罩，無法依照傳染病防治法、刑法第251條偵辦。

黃怡騰說明，由於該商品標註不實，有欺騙消費者之嫌，仍可依公平交易法、商品標示法、詐欺等罪移送法辦，目前已由檢調進一步釐清口罩來源、數量中。

至於囤積多少口罩、價格哄抬多高恐觸法？黃怡騰表示，由於目前法規訂定不明，行政院消保處預計明天召開研討會，針對法條進行細部定義，目前新北市已接獲7件違法案例，呼籲民眾勿以身試法，也可撥打1999、1995、1922踴躍檢舉。

(中時 )