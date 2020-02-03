（副總統當選人賴清德赴美參加國家祈禱早餐會。圖／資料照）

副總統當選人賴清德，於2日晚間前往美國，出席在華盛頓D.C.舉辦的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。這是美國台灣旅行法公布後，台灣首度有「準副總統」正式出訪美國的案例，賴清德也有可能與美國總統川普有所互動。

副總統當選人辦公室指出，賴清德此行是以個人身份，應邀參加美國民間團體主辦的活動，行程間也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，並短暫停留紐約，預定於2月9日返國。前立法委員蕭美琴也陪同前往。賴清德在日前已就此行向蔡總統報告，總統表示樂見也祝福他行程順利。

外傳總統蔡英文將於暑假時過境美國東岸，並造訪華盛頓D.C.，總統府則澄清，這是坊間傳聞，沒有相關情事。

蔡英文第一次競選總統前，曾經以民進黨主席與總統參選人的身份，訪問華府。擔任總統後，則是以過境方式，造訪美國數個城市。2019年7月蔡英文出訪加勒比海友邦，過境美國4個晚上，並於紐約哥倫比亞大學發表演說，還有許多公開會晤活動，堪稱是台美關係日趨親密的重要呈現方式。

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