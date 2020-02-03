主演《遺失的1/2》新生代演員陳璽安先前受邀擔任「台北市流浪貓保護協會」2020年度代言人，他為此特別到送養會場協助送養貓咪，並拍攝封面照做公益，但其實他對貓毛嚴重過敏，仍敬業完成拍攝工作。他自去年9月份開始參加送養會，其中一隻溫柔的成貓「默默」至今沒有找到好人家，讓陳璽安心裡相當難過的，覺得自己沒有盡到送養的責任。

所以他藉這次送養機會再次呼籲，希望大家能多給成貓機會，「成貓相對穩定，也適合新手飼養，能跟送養人多聊聊每隻貓咪的個性，選擇適合自己的貓咪。」陳璽安在5年前與協會結緣，當時因為奶奶家中的貓咪過世，孝順的他不忍奶奶傷心，特別到協會的認養一隻小黑貓陪伴奶奶。

陳璽安礙於工作時間不固定自己雖未養貓，但對於動保一直很關心，也會到動物之家做服務，他呼籲大家「即便喜愛動物，也要視自己能力量力而為，每個人都做個負責任的主人，思考清楚自己是否能夠照顧毛孩一輩子，不棄養，也不衝動領養，如果真的無法飼養也勿隨意棄養。毛孩或許只是你生活的一部分，但你是他的全世界。」

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(中時電子報)