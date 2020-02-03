自小就是各大歌唱比賽常勝軍，參加五燈獎後更是一炮而紅的台語歌手吳淑敏，日前在《震震有詞》節目中透露國中時家道中落，負債多達6百萬，父親因此開始酗酒心態大變還家暴母親，之後一肩扛起家中債務重擔，接工地秀、跑歌廳唱歌表演償債，多年後竟然收到存證信函被父親告棄養。

吳淑敏憶起升上國中時，因平價打火機崛起，讓維修高級打火機維生的父親事業瞬間完全變樣，雪上加霜的是家裡又被倒會，債台高築的情況下，她只能盡力接工作、努力還債。不料父親卻因失志開始酗酒甚至家暴母親，為了讓母親擺脫家暴生活，保護媽媽讓自己被父親毆打收集驗傷單，終於在她高中時法院判決父母親離婚。

節目來賓劉韋廷律師表示：「家暴包含了身體及精神上的傷害，一旦發生便可訴請離婚，如果沒有驗傷單可以透過證據向法院訴請離婚，還可以提告傷害罪。」之後吳淑敏更被父親告棄養，沒有支付住院費用，幸好最後法院駁回訴訟。就此讓她抱定不婚主義，直到遇到樂觀的另一半才改變想法；2019年吳淑敏也公布雙喜臨門的喜訊，十分感謝先生的樂觀、更謝謝的母親，因為他們才讓自己能一路堅強地走下去。

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(中時電子報)