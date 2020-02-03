陶瓷食物悶燒罐內膽跟過去的食物保溫罐不同，陶瓷內膽有提把可方便民眾取出清洗。（SWANZ提供）

新加坡品牌SWANZ天鵝瓷今年將推出新產品「陶瓷食物悶燒罐」，容量達1100ml，適合獨身、或小家庭使用。（SWANZ提供）

「無塑」的環保觀念在台灣逐漸盛行，不少民眾會自備容器去購買外食、甚至自製餐食以減少外食。新加坡品牌SWANZ天鵝瓷今年將推出新產品「陶瓷食物悶燒罐」，不僅容量達1100ml，比過去陶瓷食物保溫罐更大，適合小家庭使用，且保溫效果更佳、可達到悶煮食物的效果，最重要的是陶瓷內膽可取出清洗，而這個全台第一個可拆解的SWANZ陶瓷食物悶燒罐，預計在2月底上市。

新加坡商酷博股份有限公司台灣分公司總經理李昊森指出，SWANZ這次的陶瓷食物悶燒罐是一款設計為可拆式陶瓷內膽，在不鏽鋼真空層外殼中，放入活動式陶瓷內膽，這內膽跟過去的食物保溫罐不同，是有提把可方便民眾取出清洗，且取出後的罐壁也是食品級不鏽鋼內膽，無味不易生鏽、異味不易殘留，民眾可安心使用。

李昊森表示，「陶瓷食物悶燒罐」是全台第一個可拆解的陶瓷悶燒罐，若民眾不小心打破內膽，可以在官網選購內膽，不會因為內膽破掉而讓整個悶燒罐都報廢。會有這樣的設計，他解釋，在可換陶瓷內膽的保溫杯「芯動杯」募資期間，收到不少網友的意見，有些網友相中陶瓷內膽「什麼都能裝」的特性，希望容量可以做得更大，在冬天可以裝入粥、甜品、藥膳湯等熱食，或是租屋族希望在煮湯的同時能減少瓦斯、電磁爐等使用，這時候1,100ml容量的食物悶燒罐就能滿足單身貴族或小家庭的需求。

由於陶瓷內膽不會與食物產生化學反應等特性，李昊森說，常會有網友相中大容量的食物罐，在網路上分享悶燒罐食譜，只要出門上班前快速煮一點熱食，或是把滾水、食材放進悶燒罐裡，中午就有熱騰騰的食物可以暖胃，絕對是冬日、養生的好夥伴。

SWANZ曾推出兩款陶瓷食物保溫罐，分別是420ml與650ml，兩款都大獲好評，李昊森指出，陶瓷食物悶燒罐保留食物保溫罐不易產生污漬、不易殘留異味的特性，更加強蓋子的保溫材料，讓保溫效果更好，對比過去食物保溫罐有3至5小時的保冷保溫效果，這次陶瓷食物悶燒罐保冷保溫效果可達7至8小時，能夠有效鎖住美味與溫度。

環保意識抬頭的「不塑運動」讓民眾出門購買外食開始會自備容器、並減少塑膠容器的使用，而另一股健康風氣，也讓民眾開始減少外食，透過自製餐食來減少油、鹽等化學添加物的攝取以維持健康。李昊森指出，在悶燒罐外觀上也做了固定式提把設計，好提、好拿，適合通勤族把自煮的好料帶進辦公室，減少外食機會，也期望能透過不斷創新產品的設計符合民眾的需求。

(中時 )