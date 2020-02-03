患有酒精成癮症的黃姓男子，去年9月1日凌晨3點多，酒後幻想自己是警察，穿著警察便帽、反光背心、腰間還配戴瓦斯槍，攔查一輛計程車司機要求酒測，但假警察身份立即被識破，他拿空氣槍朝司機頭部比劃，嚇得司機找真警察對付這名「酒空」。士林地檢署偵結，依妨害自由罪對黃男處分緩起訴，並要求在1年內到指定醫療機構自費進行戒癮治療。

27歲黃姓男子多次因酒後駕車遭警方移送公共危險罪，卻在酒後潛意識想要當警察，去年9月1日凌晨穿著警察便帽、警用反光背心、腰際配戴空氣瓦斯槍，趁朋友酒後搭乘計程車返家之際，要求司機配合酒測，但自己卻沒帶酒測器，被司機當場識破。

黃被捕後非常後悔，告訴檢察官要戒除酒癮，不要再鬧笑話，願意自費參加戒癮計畫，矯正引酒後行為模式的治療，並賠償司機10萬元，檢察官考量，黃大學畢業，目前從事珠寶設計，母親中風在家仰賴他照顧，予以緩起訴處分，在1年內到醫療機構接受減害飲酒戒治治療，不得無故未到逾3次等相關規定。

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(中時 )