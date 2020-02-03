迎接新學期將到來，私立修平科技大學舉行新卸任校長交接，場面盛大而隆重。新任校長陳建勝除感謝卸任校長鄧作樑的長期付出，也強調，未來將延續既有基礎，持續打造學校品牌價值及口碑，盼落實四權均衡發展。

在修平科大董事長林倉民監交下，卸任校長鄧作樑將印信交給新任校長陳建勝，期許學校好要更好，能永續發展。

對於未來校務推動，陳建勝表示，首要將落實學校的辦學理念，以「師生手足情，合作如家庭」、「胸懷人文心，技術最專精」及「結合產官學，提高競爭力」為發展主軸，並讓領導監督權、教師的教育權、學生的受教權及校長的行政權維持良好關係。

陳建勝進一步指出，未來將致力於4大面向發展，首要就是「伯樂相馬計畫」，積極培養能獨當一面的幹練主管人才、推動「創新教學」及「做中學、學中做」的課程內涵；其二則是「優化校園計畫」，除以工程綠美化校園、建構優質教學環境，也盼形塑和諧有禮貌的校園文化，培養學生職場競爭力。

在「永續發展計畫」方面要適時調整學制系所並擴大高中職策略聯盟，以達到「固樁」與「開生源」的目標，同時配合政府開設國際產學專班及營區在職專班；「全面動員計畫」則盼凝聚師生向心力，並強化與校友互動及合作，藉以提升學校影響力。

(中時 )