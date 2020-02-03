【現場直播】疾管署中央疫情指揮中心例行記者會｜2020.02.03

大陸武漢肺炎持續延燒，今日中央疫情指揮中心稍後17:00將召開例行的記者會，詳細說明疫情的最新情況。

(中時電子報)

#疫情 #指揮中心 #武漢 #肺炎 #疾管署 #陳時中