指揮中心17：00記者會說明最新疫情狀況 16:262020/02/03 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疫情指揮中心今天17點將召開記者會說明武漢肺炎疫情的最新狀況。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】疾管署中央疫情指揮中心例行記者會｜2020.02.03 大陸武漢肺炎持續延燒，今日中央疫情指揮中心稍後17:00將召開例行的記者會，詳細說明疫情的最新情況。 (中時電子報) #疫情 #指揮中心 #武漢 #肺炎 #疾管署 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 《環球時報》社評：誠實最為上策 14:502020/01/30 兩岸 避險情緒增 元大滬深300反1爆歷史大量 16:332020/01/30 財經 嘉義縣政府召開首次疫情整備會議 防範武漢肺炎疫情 18:192020/01/30 生活 2020武漢風暴》全球疫情蔓延 衝擊股市表現 19:172020/01/30 財經 全台防疫 政院：第二預備金隨時待命 20:122020/01/31 政治 應對肺炎疫情 人行：全力保障防疫資金調撥 16:412020/02/01 財經 影／義大利禁台航班 外交部長吳釗燮召開國際記者會發聲 10:302020/02/02 政治 有保庇！疫情延燒 女神故鄉沒半個疫情病例 23:322020/02/02 社會 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 生活熱門新聞 疫情未到高峰 鍾南山估大爆發時間 - 生活 別再搶口罩！抗煞專家爆：會出大問題 - 生活 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 武漢肺炎傳染超快 翁啟惠：恐流感化 - 生活 大學各自宣布延後開學 楊志良：沒有必要 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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