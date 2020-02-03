美國對沖基金教父、橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）專門發文，談這次疫情對市場的影響，他認為應採取多多元化分散投資策略 。

在文章開篇，達里歐就明確指出：

「首先，讓我明確地說明：在流行病領域我是『一張白紙』。然而正是因為我所不知道那些專業性的知識，更能讓我以局外人的視角來客觀分析。我和我們橋水的同事都不清楚這種病毒將在多大程度上傳播，我們不知道它會傳播到什麼地方，也不知道它對經濟或市場的影響。」

但與此同時，達里歐也說，重大流行病雖然是我們一生中從未真正經歷過的重大事件之一，但類似的事件在其他時代中已屢屢發生並產生了重大影響——就好像其他尚未在我們的一生中發生的重大事件，例如世界大戰，貨幣體系的終結或百年一遇的乾旱或洪水。

達里歐認為，對這些事件的預期將被反映在市場定價中。通常說來，對於這些令人一生難忘的負面事件最初人們會有些輕視。隨著持續發展，人們會變得過度擔心，直到產生某些可以反轉局面的基本面因素為止（例如，病毒的發展從加速轉變為衰敗）。

多元化分散可保護我們免受由於未知因素造成的損失，而冠狀病毒的爆發及其對市場的影響凸更顯現出其重要性。自該病毒爆發以來，大陸股市已下跌近10%。可怕的，難以想像的事情可能在任何地方發生。我們所不知道的比我們所知道的要多得多。當掌握的信息不多時，最好的投資策略是明智地在不同的地理位置、資產類別和貨幣之間做出多元化分散投資。

達里歐認為，與SARS疫情相比，大陸的應對措施更加透明和果斷，這不僅正面影響了統計比較結果，也加快了解決問題的速度。

在過去的幾天中，成長型標的市場表現出強勁的下降趨勢，投資向高品質標的市場轉移。全球範圍內，投資人已經拋售股票，而債券、黃金和美元兌人民幣匯率則上漲。

(中時電子報)