武漢肺炎延燒，網路有人散播確診第八例病患在虎尾若瑟醫院，以及斗六臺大雲林分院有疑似染病病人等不實消息，雲林縣警察局接獲雲林縣衛生局來函告發相關假訊息，查出陳姓、李姓、張姓3人散布者到案說明，詢後依違反傳染病防治法第63條函送雲林地方檢察署偵辦。

據調查，陳姓民眾在1月22日在雲林地區性臉書社團貼文「斗六臺大雲林分院有疑似武漢肺炎病人，且配合度不佳，請大家減少出入公共場所，並加強洗手及戴口罩」等文字內容；張姓、李姓民眾於個人IG帳號張貼「各位第八例病患是在虎尾若瑟醫院確診的，所以出門一定要記得戴口罩」等圖片。相關貼文內容經查證確認皆為不實內容，已涉嫌損害公眾及他人。

雲林縣警察局局長顏旺盛呼籲，防疫期切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情之謠言或不實訊息，否則警方將依傳染病防治法速查嚴辦，最重可由法院科以新台幣300萬元罰金；另也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊。

(中時 )