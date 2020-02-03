武漢肺炎疫情持續蔓延，台股今年開市即下跌696點，跌點之大史上最慘。而3日台股以11354.92點作收，下跌140.18點，盤面上以口罩和醫材等防疫概念股持續受到資金追捧，表現強勢，多檔個股都以漲停作收，今日漲停股中，主要產品百分之百為印刷品的花王（8906）卻從年後開紅盤以來，連續拉出3根漲停板，以21.75元作收，短線漲幅達32%，引來投資人的注意。

根據《聯合新聞網》報導，花王表示，有媒體報導在年前將他們公司誤列為「防疫概念股」，讓大家誤會花王印刷就是出產醫藥衛生日常用品的花王，所以股價莫名其妙在年後連續漲停多日，公司員工也列為笑談。

印刷業實際上並不景氣，花王印刷前年每股盈餘0.01元，去年略微增加，至於自家公司股價連日漲停，員工也說「那要手中有股票的才有賺到阿！」。

花王今日以漲停21.75元開出，由於是年後連續漲停，引來市場投資人關注，有網友在PTT討論「這家公司明明是做印刷的，為什麼從開紅盤就天天漲停鎖死，是都以為是另一家花王？還是有其他消息」，有人則表示「買錯了，以為是做洗髮精的花王」。還有網友笑稱「有人用衛生棉當口罩，所以跟著漲」、「笑死，主要產品是盒子跟卡紙」、「逮完郎買股買錯了，頭都洗下去了，只好洗漲停，真烏龍」、「看到黑影就開槍，不意外」。

證券分析師黃漢成表示，花王並不是防疫概念股，應該是誤認，有可能買錯。因為武漢肺炎疫情來勢洶洶，防疫概念股持續受到資金追捧，南六 (6504) 、毛寶 (1732) 、恆大 (1325) 、合世 (1781) 、美德醫-DR (9103) 、康那香 (9919) 漲停高掛，依舊成為盤面最亮眼族群。

農曆新年期間武漢肺炎疫情擴大至全球，美股受拖累跌幅介於1％到3％之間，短期盤面主要會反應受惠的產業有口罩、不織布、清潔用品、耳溫槍、製藥、疫苗、線上遊戲等產業。

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(中時電子報)