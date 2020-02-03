中華電信今(3)日宣布獨家開賣三星Galaxy Note10 Lite，承襲Galaxy Note10系列的設計精隨，搭載經典S Pen、3,200萬畫素前鏡頭以及4,500mAh電量。中華電信為讓星粉以實惠的價格，體驗Galaxy Note系列的經典魅力，推出月繳999元(30個月)Note10 Lite專案價8,990元的大4G購機方案；2月14日前，搭配「新春開運一路發」優惠方案，享購機折價1,688元，行動VIP最高可再折5,000元，相當於只要2,302元即可將原價20,990元的Galaxy Note10 Lite帶回家！
中華電信不僅是本次獨賣三星Galaxy Note10 Lite的電信業者，更額外提供客戶於2月29日前完成購機並上網登錄，就送AKG無線藍牙耳道式耳機(價值2,490元)的優惠。此外，為讓客戶能夠保護心愛的新機，搭配中華電信「新春開運一路發」優惠活動，加購行動裝置保險，即送Hami Point最高168點(Hami Ponit 1點等於1元)，點數可用於4大超商、威秀影城等熱門通路兌換咖啡、電影票及折抵電信帳單等；另使用行動帳單代收服務消費，再送Google Play商店購物金88元，共6個月(價值528元)。
(中時電子報)
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