在武漢肺炎疫情爆發導致上周股市重挫後，周一南韓KOSPI指數收盤僅微跌0.01%，報2,118.88點，早盤一度大跌1.7%。

投資人逢低買進三星電子、SK海力士等重量級個股，以及中國政府採取行動提振經濟，使韓股跌幅大幅收斂。

外資賣超韓股3082億韓元，本地機構投資人和散戶投資人則站在買方。韓元收跌0.27%，報1,195.0兌一美元。

(時報資訊)