《韓股》低接買盤進場，韓股收平 16:312020/02/03 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在武漢肺炎疫情爆發導致上周股市重挫後，周一南韓KOSPI指數收盤僅微跌0.01%，報2,118.88點，早盤一度大跌1.7%。 投資人逢低買進三星電子、SK海力士等重量級個股，以及中國政府採取行動提振經濟，使韓股跌幅大幅收斂。 外資賣超韓股3082億韓元，本地機構投資人和散戶投資人則站在買方。韓元收跌0.27%，報1,195.0兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 三星去年營業獲利創4年新低 看好今年晶片業復甦 22:582020/01/30 財經 武漢肺炎疫情引恐慌 韓股創7周新低 22:582020/01/30 財經 殺過頭！台積電吐怨氣 台股開盤跳漲百點 09:022020/01/31 財經 《商情》賣壓湧現，打壓周四LME期銅跌至5個月低點 10:002020/01/31 財經 SK海力士 大砍資本支出 16:032020/01/31 財經 《國際產業》樂金化學上季轉虧，宣布退出LCD玻璃基板市場 08:522020/02/03 財經 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 《商情》需求疑慮，打壓上周五LME期銅連13挫 10:172020/02/03 財經 《韓股》逢低買盤進場，韓股跌幅收斂 11:082020/02/03 財經 政府出手護盤？台股重挫見低接買盤 收跌140點 13:352020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 獨》投資人不放棄遠航 本周三發薪日是投資指標 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。