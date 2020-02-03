國發會今（3）日公布去年12月景氣對策信號，108年12月景氣對策信號綜合判斷分數為27分，較11月續增3分，燈號為連續第二個月亮出代表景氣穩定的綠燈；景氣領先、同時指標續呈上升，顯示景氣逐漸增溫，惟疫情等影響未來景氣不確定變數仍多，須密切關注後續發展。

回顧去年11月，綜合判斷分數為24分，較10月的19分大幅增加五分，景氣燈號更中斷連續十顆黃藍燈，轉亮代表「穩定」綠燈。去年12月，綜合判斷分數進一步上升為27分，較11月增加3分，燈號續呈綠燈。9項構成項目中，工業生產指數、製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額皆由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加1分。12月領先指標不含趨勢指數為102.15，較11月上升0.07%；12月同時指標不含趨勢指數為101.40，較11月也續上升0.51%。

去年的景氣燈號走勢拉尾盤，11月回到象徵景氣「穩定」的綠燈後，12月再度亮出第二顆綠燈，顯示景氣逐漸改善，主要受到股市表現、台商回台投資、僑外投資及美中貿易戰緩解帶動製造業對未來展望等。

展望未來，國發會表示，5G基礎建設陸續展開，半導體廠商持續擴增資本設備，且台商回流等三大投資方案漸次落實，民間投資可望延續；加以政府持續大幅增加公共建設預算規模，致力提升公共建設執行力道，並優化投資環境，有利於進一步推升國內整體投資動能。外需方面，美中初步達成貿易協議，5G通訊、人工智慧等新興科技需求持續擴增，有助出口回升。惟全球經濟仍顯疲弱，且全球貿易紛爭持續，加以2019新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，對我國未來景氣之影響均須密切關注。

(時報資訊)