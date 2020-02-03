武漢台商包機回台，台北市長柯文哲透露安置地點引發爭議，對此，北市副市長黃珊珊表示，他們不是一群有病的人，他們願意隔離也是保護台灣，應該多給支持。

黃珊珊表示，當年sars自己是南港的議員，當時和平醫護人員回到基河國宅，大家每次進進出出，市民都拍手，因為大家知道他們是隔離的，但仍願意接納他們，市民自己會把防護做好。

黃珊珊認為，收容為了保護全台灣的人民，台商自己回來在這個地方願意待14天，也是保護台灣人民，不管怎麼樣，我們同胞回來應該好好照顧他們，「這件事情有沒有必要覺得好像是一個瘟疫，應該沒有吧」

黃珊珊直言，他們只是要一個地方居家隔離，為什麼要把件事情弄的好像，他們是一群有病的人，「其實不是」，他們犧牲自由回到家，應該多給一些支持。

黃珊珊並對中央政府喊話，中央跟地方連結要很緊密而完整，只告訴市府隔離地點，其他都不讓我知道，這很難配合。黃強調，這波疫情沒有人可以置身事外，台北市政府不可能不配合中央防疫規劃，而是中央要清楚說明，市府應該做些什麼。

(中時 )