曾經淪為「蚊子館」的台中市大里區纖維工藝博物館，經台中市文化局重新整理、前年轉型後再出發，營運1年來，已創下台中市文化場館參觀人次最多的紀錄，更獲去年台中市文化場館博物館組「金館獎」，台中市議員李天生肯定其轉型成功，直呼「這是纖博館員工與志工努力的成果」。

這座位於大里區的纖維工藝博物館前身是兒童藝術館，因經營不善，租約到期後業者也不願繼續經營，一度淪為蚊子館，前市長林佳龍與地方民眾幾經商討，決議轉型為台中市首座公立的專業纖維博物館。

經1年來營運，纖維博物館創下全國唯一以纖為工藝為主題的博物館、108年全台中文化場館參觀人次最多，以及台中首座專業博物館的「3個第一」。纖博館主任郭敏慧表示，纖博館從107年10月開館至去年底，累計參觀人次達40萬，獲選台中市文化場館博物館組「金館獎」。

李天生指出，纖博館展出品項與民眾生活息息相關，包括人們穿的衣服、皮包或首飾等，期許其未來朝向展覽、典藏與研究、推廣等目標邁進，更能與區公所加強合作，吸引更多人來參觀。

(中時 )