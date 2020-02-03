這周就是元宵，緊接著就是西洋情人節！計畫好要和另一半到哪過節呢？除了賞櫻，也能到百貨商場走走，也能體驗不一樣的愛戀風！嘗玫瑰花造型「草莓花蛋仔」、新鮮草莓與特調醬汁點綴的草莓鬆餅、鮮甜草莓搭配鮮奶油的定「草莓卡士達千層派」等！特色甜點不僅顏值高，口味也很獨特，在情人節時也不妨來看電影，欣賞大導伍迪．艾倫新作，增添甜蜜，愛戀百分百。

誠品生活松菸店｜Well café｜草莓花蛋仔。（圖取自迷誠品網站）

誠品生活松菸店Well café精選手工玫瑰花造型「草莓花蛋仔」，拿在手上也浪漫；猿田彥珈琲於台中三井、園道店推出限定「草莓壽太郎鬆餅」，鬆軟綿密的現煎鬆餅搭配新鮮草莓與特調醬汁點綴以奇蹟的舒芙蕾鬆餅聞名的誠品生活南西Flipper’s推期間限定「草莓卡士達千層派」，鬆軟舒芙蕾用鮮甜草莓搭配北海道鮮奶油與卡士達醬，享受酥脆與柔軟口感交織的幸福滋味；松菸店「動手玩」也推草莓甜點手作課程，DIY「草莓乳酪塔」或「草莓杯杯」等華麗甜。

誠品生活松菸店｜動手玩｜莓好派對手作課程｜草莓乳酪塔。（圖取自迷誠品網站）

獲得4項奧斯卡獎、知名導演伍迪．艾倫執導的愛情劇情片《雨天•紐約》。（圖取自迷誠品網站）

來場浪漫約會，誠品電影院也於2/14浪漫獻映獲得四項奧斯卡獎、知名導演伍迪．艾倫2020全新浪漫之作《雨天•紐約》，還有入選鹿特丹影展的泰國愛情電影《就愛斷捨離》，由《模犯生》人氣新星茱蒂蒙與男神演員桑尼領銜主演，透過「斷捨離」議題探討「東西說丟就丟，但回憶丟得掉嗎？」，回顧過往戀情所帶來的甜蜜與心痛引起共鳴。

愛神還沒現身也不憂鬱，誠品生活邀您做「瘦心操」！誠品生活信義店攜手NIKE TRAINER於2/29打造一場專屬訓練課程，全面放鬆筋骨保持頭腦清醒，即日起開放報名。此外各商場也有特色情人禮物，唇膏、對戒、大愛心擺飾等。

然也要提醒大家，近來武漢肺炎疫情擴散，中小學也延後開學了，如要出沒人潮眾多的地點，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內！在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全，過節的氣氛還是可以好好營造，吃美味、賞藝術，過個不一樣的元宵和情人節。

(中時電子報)