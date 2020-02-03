在岸人民幣3日收報7.0257，上一交易日收報6.9300，貶值957個基點。

此外，人民幣中間價貶值373個基點至6.9249，貶值至1月13日以來新低，降幅創2019年8月6日以來最大。

(工商 )

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