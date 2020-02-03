在岸人民幣官方收盤重貶957基點 16:412020/02/03 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣3日收報7.0257，上一交易日收報6.9300，貶值957個基點。 此外，人民幣中間價貶值373個基點至6.9249，貶值至1月13日以來新低，降幅創2019年8月6日以來最大。 (工商 ) #基點 #貶值 #在岸人民幣 #收報 #日以 也許您會感興趣 推薦閱讀 日第2班撤僑包機返日13人身體不適 11:312020/01/30 國際 避險情緒升溫 港股再跌711點 17:232020/01/30 財經 武漢日僑出現「隱形感染者」 日政府安排兩人1室挨批 20:592020/01/31 國際 日防衛省決派渡輪供武漢日僑暫住 21:242020/01/31 國際 人民幣中間價重挫373基點 09:512020/02/03 財經 《日股》陸股重挫，日股早盤跌0.96％ 11:252020/02/03 財經 疫情燒向匯市 在岸、離岸人民幣失守7元大關 12:292020/02/03 財經 A股收盤重挫 深成指暴跌逾8％ 15:332020/02/03 財經 《日股》陸股重挫，日經指數收跌1.01％ 16:142020/02/03 財經 港股震盪收紅 恒指收盤漲44點 16:412020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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