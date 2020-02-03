令人聞之色變的「武漢肺炎」─2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)疫情持續延燒，創業家兄弟（股票代號：8477）旗下生活市集觀察發現，受到疫情影響，民眾對於公共衛生的重視持續提升，近七日消毒相關商品如「濕紙巾」、「消毒液」、「乾洗手」等商品關鍵字平均詢問度暴增超過100倍。除此之外，免直接接觸的感應給皂機、主打有效淨化環境空氣品質的空氣清淨機都躍升站內熱銷商品。瞄準全民防疫，生活市集即日起推出「防疫總動員」專區，精選各種居家、外出不同情境的防疫商品助消費者一同守護健康，此外，攜手支付夥伴「街口支付」推出新春優惠，即日起至2／8止推出新春支付活動，活動期間內使用「街口帳戶」或用街口支付連結「銀行帳戶」扣款，可享每人每週第一筆消費享8%現金回饋，加上筆筆消費享2%街口幣回饋無上限，等於最高回饋10%，讓消費者防疫抗菌同時買到最超值！

民眾在外清潔需求增 濕紙巾近一周詢問度增206倍 乾洗手銷量較前月同期增1100%

根據專業醫療建議指出，一般民眾平日正確戴口罩、勤於洗手，使用酒精消毒皆可達到有效殺菌的目的，帶動濕紙巾、乾洗手熱賣。深入剖析，適逢疫情蔓延的非常時期，消費者格外重視公共衛生，生活市集觀察站內數據顯示，濕紙巾類商品詢問度近7日提升206倍，傾向選購主打純水製成的溼紙巾，成分單純，嬰幼兒也適用，藉此來補充隨時隨地清潔手、口的需求，此類商品最熱銷為「康乃馨Hi-water水濕巾」台灣製造，主打純水製成，不含酒精、人工香料或螢光劑等刺激成分，不傷肌膚，並採用天然纖維不織布製造，純棉質感，質地輕柔，近一周熱銷近9,000包；乾洗手則能有效取代暫時無法洗手、需消毒的狀況，此類商品近7日平均銷量較前月同期暴增1100%，近期最熱銷為「金護盾抗菌乾洗手慕斯」噴灑後揉搓至乾燥即可清潔肌膚，主打可長效維持抗菌效果，標榜無酒精、甲醛成分，並已通過美國EPA、FDA、歐盟BPD、歐洲EN標準等認證，近兩日售出逾500瓶，銷量亮眼。另外，容易藏污納垢的手機與平板也需重點消毒，其中「觸控螢幕專用去污清潔組」主打全新抗菌配方、不含酒精，適用各種3C產品，採用全新抗菌配方，能有效清潔油漬、灰塵及殘留細菌，近兩日也銷售超過200瓶。

而為減少接觸造成的汙染，採感應式供應皂液的洗手機（自動給皂機）也趁勢崛起，如「小米自動感應洗手機」近距離感應即可出皂，且標榜省電、低噪音，相當受消費者歡迎，近一周銷量較前月同期增加4.6倍。

有效改善空氣品質 帶動空氣清淨機熱銷 隨身款崛起

台灣近年空汙問題嚴重，吸入過多的PM2.5對身體恐造成有害影響，帶動空氣清淨機成為近來生活市集站內家電的熱銷品類，主打可用於5-12坪、釋放負離子、並能自動偵測並吸附環境中毛屑、微塵功能的智慧機型最符合台灣大多數的小坪數家庭型態，如「LG大白WIFI版空氣清淨機」標榜具有全新WiFi遠端遙控功能，可偵測並顯示最小到PM1.0的濃度數值，同時有舒眠模式、預約開關機功能，智慧化超方便，外型為輕巧的白色系，頗受消費者青睞，近一周銷量較前周增加兩倍；而部分消費者也會隨身佩帶隨身型的胸掛式空氣清淨機，以釋放負離子淨化周圍空氣，並能有效去除異味為此類商品的共同特色。

(工商 )