蝦皮購物2020年準備百萬黃金讓你金鼠年「金」好運！繼1月年貨節創下銷售佳績後，2月再推出全新「剁手節」搶攻年後紅包財，超殺折扣讓你心甘情願交出壓歲錢和年終獎金，買到紅包花光光，剁手剁不完！自2／3~2／6再推每日整點瘋搶站上年度暢銷商品，ASUS ZenFone 5Z 6G/128G只要10,888元，現省超過6,000元！此外，喜迎鼠年來臨，蝦皮購物重磅推出購買指定商品送金幣、消費滿額抽百萬黃金、88折開運金大放送，再享滿額免運！另外，蝦皮購物全新互動遊戲「再買就剁手」，除「單人挑戰」模式，更升級推出「雙人對戰」模式，揪友互尬剁手，分享對戰成果後還可再抽iPad Air 3！

瞄準年後紅包財 蝦皮購物推「二月剁手節」天天送百萬黃金、再加碼88折開運金、商城1折券據蝦皮購物觀察，農曆年前後皆會有一波銷售高峰。年前以網購年菜、年貨、訪友伴手禮為主要購買品項；年後紅包、獎金入帳後則以生活家居、3C、美妝服飾等能犒賞自己的產品最受歡迎；蝦皮購物攜手站上萬間名店，於年後聯合推出「剁手節」，邀請消費者一起買到剁手，一掃開工開學的憂鬱！2／3~2／13活動期間，購買指定商品就免費送「蝦皮購物x迎鶴金品鼠年獨家限量金幣」，讓超可愛蝦小編金幣開啟金鼠年「金」好運；購買全站商品消費滿1,688元，也有機會把限量金幣帶回家，總價值超過百萬元的黃金就在蝦皮購物等著你！

另外，2／3~2／6活動期間蝦皮購物天天開灑開運金，全站88折券每天0點、12點、18點整點開灑，2／3蝦券日更加倍發送，當天再加碼商城1折券，年後紅包搭配蝦皮「開運金」，讓你買得最聰明！超殺優惠不缺席，2／3~2／6每日特定整點推出年度熱銷品瘋搶，包括ASUS ZenFone 5Z ZS620KL 6G/128G只要10,888元、MOROCCANOIL摩洛哥優油100ml只要788元、蘭蔻超未來肌因賦活露50ml更下殺到1,999元，保證市場最低價，再享最低消費滿99元免運優惠！

蝦皮遊戲變得更好玩了！全新「再買就剁手」新增雙人對戰模式，分享戰績再抽iPad Air 3配合剁手節，蝦皮購物推出應景又刺激的互動遊戲「再買就剁手」。玩家只要在限定時間內閃躲鍘刀、快手搶紅包，分享結果就有機會獲得全站購物金、品牌購物金、新用戶專屬100元折扣碼或者iPad Air 3。為增加趣味，更開放雙人對戰模式，可邀請好友連線一起玩！玩家可用「關主」身分想盡辦法「剁」掉好友的手，一來一往增加挑戰度！遊戲結束後在Facebook分享成果還可抽iPad Air 3，蝦皮購物讓消費者新春購物好買、好省又好玩！

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