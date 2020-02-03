迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》倍受全球影迷關注，去年七月首部預告一曝光就掀起全球影迷熱烈討論，不僅女主角劉亦菲、女星鄭佩佩造型倍受粉絲討論，其他跨刀巨星李連杰、鞏俐、甄子丹隨之在第二波預告，正式曝光劇中李連杰皇帝、鞏俐女巫、甄子丹元帥的造型，盛大戰爭場面淋漓展現華人傳奇的磅礡氣勢。而今（3日）台灣時間中午12點更將推出全新預告片，許久未在螢光幕前現身的「功夫皇帝」李連杰更是特別為台灣的觀眾，錄製一段影片，期盼影迷們能進戲院支持。

自1998年動畫版《花木蘭》在全球橫掃3億美金票房，登上當年全球賣座第七名寶座，已然是華人最關愛的迪士尼經典動畫IP，因此22年後重開機真人版《花木蘭》自開拍選角就成為新聞焦點，尤其包括李連杰、鞏俐、甄子丹等華人巨星陸續加入，更令觀眾對他們所跨刀角色與造型充滿好奇。其中，近年幾乎淡出影壇的功夫皇帝李連杰，去年早就坦承自己是因為兩個女兒要求，希望透過迪士尼電影宣揚中華文化而接演《花木蘭》皇帝，而這也是功夫皇帝從影以來第二次真正飾演皇帝角色，前一次是《神鬼傳奇3》虛構角色龍皇帝想復活征服全世界。

迪士尼《花木蘭》拍攝花絮照，演員劉亦菲（左）與導演妮基卡羅。

而影后鞏俐在《花木蘭》所飾演的法力高強女巫，則是原作動畫所沒有的全新角色，取代了動畫版匈奴首領單于的大反派位置，在最新預告中可以見到她與北方步利可汗結盟南向展開盛大侵攻，所過之處無人存活，比她曾演過妖怪白骨精更多了不少精彩動作場面，「這個女巫角色很厲害，魔力強大，能瞬間變出上千隻鷹」，鞏俐還為此花兩個月訓練，「希望把角色詮釋到最好」；談及這個全新的反派角色，鞏俐解釋：「一開始你會覺得她是反派，但最後觀眾會了解她為什麼是這樣一個人，她要的是甚麼。」

憑藉《刀鋒戰士2》、《星際大戰外傳：俠盜一號》、《限制級戰警：重返極限》早已揚威好萊塢的甄子丹，此次受邀演出花木蘭亦師亦友的長官，其實也是經過幾番考慮，原來他當時正忙趕拍《葉問4》等多部電影而無暇分身，但迪士尼大表誠意表示願等甄子丹空檔，加上他很贊同《花木蘭》所傳達「男女平等」概念，因此觀眾才終於有眼福，可以見到甄子丹大顯俐落身手教導花木蘭，帶領軍隊對抗討伐北方侵略。

迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》由紐西蘭女導演妮基卡羅（Niki Caro）所執導，她曾拍過《鯨騎士》、《園長夫人：動物園的奇蹟》；隨著《花木蘭》製作預算突破一億美金，也使妮基卡羅成為好萊塢第二位拍攝預算超過一億美金的女導演。《花木蘭》將於2020年3月26日全台上映。

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(中時電子報)