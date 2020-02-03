生理期準不準時、是否順暢，是每個女生都需要好好注意的課題，若是生理期都沒來或是異常出血等狀況，都要趕緊就診。一名體重破百的女子到婦產科就醫，她向醫生表示自己有多囊性卵巢症候群，近日月經遲遲沒來，且肚子出現悶痛的情況。沒想到醫生替她驗孕，竟出現兩條線，一照超音波，讓醫生及病人都傻眼！

醫師施俊宇在《醫師好辣》節目中分享，一名體重破百的女子到婦產科就診，表示她患有多囊性卵巢症候群，近日月經遲遲沒有來，肚子還出現悶痛的情況。醫師先請女子去驗孕，心想著這種情況常有，若驗孕沒問題，就幫女子開藥。

正當施俊宇準備叫下一位病人時，發現驗孕棒竟呈現「兩條線」，馬上將女子叫回診間，並問她「妳懷孕了妳知不知道？」女子相當驚訝，「不會吧醫師，我半年沒有跟人家在一起了。」隨後醫師便請女子照一下超音波確認，但接下來的畫面讓醫生傻眼，「我看到不是一個胚胎有心跳，是一個很大的胎兒在那邊。」推測女子懷孕已有8、9個月以上。

（圖／翻攝Youtube）

不過醫生非常納悶，懷孕過程中，一定會有胎動，偶爾還會出現疼痛感，為什麼女子都沒發現？原來女子把胎動誤認為腸胃不適，甚至以為是肚子餓咕嚕咕嚕叫所引起。醫生接著用胎心監測器確認，女子的子宮確實已出現收縮的情況，是即將生產前出現的假性陣痛。

女子得知自己懷孕也被嚇壞，不過她沒有意識到胎兒已經8、9個月大，還問醫生「我可以拿掉嗎？」醫生回答「不可能，只有生下來了，妳可能快要生了！」最後女子只能接受事實，打電話給姐姐，請姐姐接她回台中待產。

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(中時電子報)