武漢肺炎疫情持續在全球延燒，台灣地區現已出現10起確診病例，全台陷入搶口罩潮，許多民眾跑遍超商、藥妝店仍買不到口罩。宅神朱學恒近日在家中翻箱倒櫃，突然找到一個「古董級口罩」，拍照PO網後立刻引起一陣議論，讓網友不禁大讚：「台灣的候選人都很有遠見！」

朱學恒3日在臉書發文表示，「我的人生進入了一個口罩考古學的狀態」，原來是他翻出了4年前由朱立倫與王如玄搭配，迎戰2016年總統大選的宣傳口罩，朱學恒自己也沒想到，家中居然還留有這麼多年前的口罩，讓他直呼：「現在這是怎樣！到底哪裡找出來的啦。」

貼文一出立刻掀起討論，網友紛紛留言表示，「古董級」、「先知」、「我有三個，還是立倫可靠」、「台灣的候選人都很有遠見」、「突然覺得競選口罩很有價值XD」；也有人拿出2020大選候選人發放的口罩，開心的直呼：「天上掉下來的禮物」、「選舉以後發的贈品，我都要含淚收下」。

先前朱學恒就曾在臉書詢問網友，「現在到底哪裡買的到口罩可以回報一下嗎」，他指出自己連在峇里島海神廟附近的超市都買不到口罩，「十分搞不清楚大家到底搶口罩搶到甚麼地步」。當時網友表示，在一些超商通路或是鄉下的藥局都還買得到口罩，沒想到現在全台卻已陷入一片難求的窘況。

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(中時電子報)