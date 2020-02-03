祖孫合力做燈籠感受元宵溫馨氣氛 17:102020/02/03 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國小學童與長照站的長輩們合力製作鼠年燈籠，開心不已。(林欣儀攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 迎接元宵節，光田綜合醫院龍井C級巷弄長照站邀國小學童與長輩一同製作燈籠，現場只見小學生拿著紙、與阿公阿嬤們剪剪貼貼，氣氛溫馨和樂。83歲的吳姓阿公開心說，距離上次提燈籠已有75年，很高興能親手做燈籠，感覺年輕了好幾歲。 (中時 ) #燈籠 #氣氛 #阿公 #製作 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎接2020台灣燈會 中市內新國小製作花燈秀創意 13:002020/01/31 生活 林口分館「開學燈」 邀小朋友提燈籠找好書 18:542020/01/31 生活 先別搶口罩了 來買個彰化古早燈籠助家扶 19:442020/02/01 生活 彰化家扶燈籠義賣 助弱勢做愛心 04:102020/02/02 地方新聞 苗栗廢棄物燃燒 險波及資源回收廠 12:032020/02/02 社會 流浪狗闖雞舍屍橫遍野 飼主心痛：自己都還來不及吃 17:182020/02/02 社會 貨櫃車過彎失控慘翻！台62線失事痕跡民眾心驚驚 17:242020/02/02 社會 疫情燒 台指期觀望氣氛濃 04:102020/02/03 證券．權證 元宵提燈籠 標檢局8招教您挑好燈 13:512020/02/03 財經 迎接2020台灣燈會 台中逾百所學校彩繪5000盞小燈籠 14:152020/02/03 生活 生活熱門新聞 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 疫情未到高峰 鍾南山估大爆發時間 - 生活 別再搶口罩！抗煞專家爆：會出大問題 - 生活 大學以3月2日統一開學為原則 但可以有例外 - 生活 直播》指揮中心說明最新疫情 大專校院延至25日以後開學 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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