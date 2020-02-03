迎接元宵節，光田綜合醫院龍井C級巷弄長照站邀國小學童與長輩一同製作燈籠，現場只見小學生拿著紙、與阿公阿嬤們剪剪貼貼，氣氛溫馨和樂。83歲的吳姓阿公開心說，距離上次提燈籠已有75年，很高興能親手做燈籠，感覺年輕了好幾歲。

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