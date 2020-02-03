台中市40歲高姓男子3日深夜，因將隨身皮包遺落在計程車內，並向市警二分局報案，指稱自己包包不見了，要求警方調閱附近大樓監視器尋找，高男認為警方動作慢，進而在超商前拿鐵椅砸警車及後視鏡、擋風玻璃遭砸毀，當場被警察壓制在地，警將高依毀損罪與妨害公務罪移送。

警方指出，高男當時搭乘計程車，在北區中清路1家超商前下車，發現隨身包包不見，向警方報案說皮包遭竊，員警協助詢問，是不是在高下車時遺落在計程車內，員警地毯式搜查調閱超商監視器，先找到高男搭乘的計程車，進一步找到司機說明。

警方先向該大樓調閱監視器，高男渾身酒氣，開始不滿員警調閱監視器動作太慢，突然手持超商前鐵椅毀損一旁警車，巡邏車前擋風玻璃及後視鏡被砸毀，警方立即壓制高男並逮捕，依法帶回警所偵辦。

文正派出所指出，高男在派出所內對於酒後與執法員警，爆發衝突、毀損警車一事感到後悔，但涉嫌毀損警車，警方仍依毀損罪與妨害公務罪送辦。

(中時 )