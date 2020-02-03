開學日延後到2月25日，嘉義縣政府擔憂會造成學童大量移到補習班及兒童課後照顧服務中心，形成群聚感染破口。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

業者在門口張貼防疫措施。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

中央流行疫情指揮中心於2日決議，將高級中等以下學校開學日延後到2月25日，嘉義縣政府擔憂會造成學童大量移到補習班及兒童課後照顧服務中心，形成群聚感染破口，教育處長陳添丁3日前往朴子市大型補習班了解防疫情形，他表示，業者若有物資短缺，無法做適當防疫，縣府將會把意見彙整，積極向中央爭取撥補。

補習班業者表示，目前已加強自我防疫管理，包含要求學生戴口罩、入內需進行消毒及量體溫等措施，對於教職員工也落實自主健康管理紀錄，如遇發燒症狀會盡速就醫；此外，針對補習班內的環境，如地板、課桌椅、冷氣濾網及門把也有定時消毒。

鑑於私立幼兒園已開學，教育處針對縣內49所私立幼兒園已將118盒、共5900片口罩分配到各園。另外，14所鄉立幼兒園部分，據目前統計維持原開學日共6間；2月25日開學日者有5間，無論延期與否，教育處再次提醒各園務必加強防疫準備，以維護師生健康。

教育處也呼籲各個補習班及兒童課後照顧中心等機構，確實掌握學生旅遊史，並據實回報，以利疫情掌控。

(中時 )