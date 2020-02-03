武漢肺炎疫情延燒，教育部今天邀集各大專院校開會達成共識，原則上以3月2日統一開學為原則，但各學校若有特殊狀況可以有例外。不過這項決定仍須由中央疫情指揮中心來定奪才算數。

教育部今天邀請大專院校召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎，大專校院管理計畫研商會議」，參與會議的實踐學校長陳振貴表示，會中有共識，就是原則上大家都在3月2日開學，但個別學校可以有例外。

大學若延後兩周開學，那這學期要上滿18周嗎？陳振貴表示，教育部指一個學期仍是18周，但學校要怎麼利用第17周、18周可以自行決定，但要在2月5日提報給教育部的計畫中就要載明。

學位陸生怎麼對台灣來？陳振貴說，今天的會議決定，各大學要自行派車去機場接人，但不用「一人一車」，只要做好防範措施（如戴口罩），可以同時接好幾個陸生，然後送到學校安排的隔離場所進行14天的隔離。

實踐大學表示，他們學校在台北有147個陸生、高雄有23個陸生，高雄校區宿舍很多，可以讓陸生進行隔離，如果是在台北，學校要另外租場地或旅館，讓陸生進行「一人一間」的隔離。

(中時 )