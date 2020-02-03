中央流行疫情指揮中心日決議，因應武漢肺炎疫情持續擴大，教育部已宣布高級中等(含)以下學校，延至2月25日開學；勞動部因應延後開學，特訂定「防疫照顧假」，勞工如有照顧12歲以下學童需求，家長其中一人得請防疫照顧假，累計最多可請假14天，雇主不得拒絕。

勞動部因應延後開學，訂定「防疫照顧假」，勞工如有照顧12歲以下學童需求，家長其中一人得請防疫照顧假，累計最多可請假14天，雇主不得拒絕。

台中市勞工局表示，考量「防疫照顧假」是基於因應防疫的特別措施，不可歸責於勞工，所以雇主應予准假，且不能視為曠工、不能強迫請事假、不能扣全勤獎金、不能以此為由解僱；惟「防疫照顧假」並非公假性質，請假期間薪資由勞資雙方協商。

依據《勞動基準法》規定，勞工之家庭成員因病或因受自主健康管理要求，需親自照顧者，勞工除可依《性別工作平等法》規定，請家庭照顧假外，也可依勞工請假規則請事假，或與雇主協商排定特別休假。

勞工請家庭照顧假者，其請假日數與事假合併計算，全年共計7日，父母雙方可分別依此規定請假。勞工提出請假申請時，雇主不得拒絕，且不得視為缺勤而影響全勤獎金、考績，或為其他不利處分。

勞工局也呼籲，勞動部應盡速完備「防疫照顧假」法制程序，指明「強制隔離期間」勞工請假應如何適用勞工請假規則規定，以及勞工家屬得否請「防疫照顧假」，且是否需要醫院證明或地方衛生機關證明等，以利各地方政府遵循。

因應12歲以下學童不宜獨自留於家中，勞動部特訂定「防疫照顧假」，國、高中家長如有照顧需求，仍依性別工作平等法或勞動基準法規定辦理。

(中時 )