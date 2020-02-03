武漢肺炎疫情擴散多國，衝擊影響層面持續擴大，台南市政府繼春節期間召開疫情指揮中心二級開設會議後，3日更宣布將拉高防疫層級，成立台南市政府防疫因應小組，並以市長黃偉哲為召集人，4日召開首次會議。

市府表示，疫情指揮中心二級開設會議除已完成各醫療院所隔離動線、防疫物資盤點，也針對人潮密集處，如大眾運輸節點，加強環境消毒及衛教宣導，全面防堵。

不過，隨著武漢肺炎疫情擴散多國，死亡人數不斷攀升，民眾恐懼心理日益加劇，黃偉哲認為應將防疫層級拉高，市府決定率先成立「防疫因應小組」，以市長為召集人，不定時召開緊急會議，期能即時面對各式輿論訊息、民眾陳情，強化地方與中央縱向聯繫，靈活調度府內各局處及相關單位。

黃偉哲表示，武漢肺炎疫情不斷升溫，疫情擴散至多國，且還會持續一段時日，對經濟層面的影響恐怕是全球性的；防疫如作戰，應該要在疫情尚未擴散之前，就做好預先防範措施，甚至提出「明天過後」的積極建設作為。

黃偉哲指出，現有的二級開設會議主要針對疫情控制、口罩配置等進行討論，但因武漢肺炎對產業造成的衝擊可能很廣泛，因此成立「防疫因應小組」的主要目的，即是針對疫情衝擊「主動」、「即早」因應。

黃偉哲說，上周已召開專案會議，針對產業面衝擊，包含：觀光旅宿業、農漁產品外銷等，跨局處進行全方位的討論，並要求各相關主管機關提出因應之道；如今更將透過因應小組的成立，預測可能的危機、提出具體決策。因應小組至少每周召開1次會議，並適時召開緊急會議。

市府強調，防疫因應小組將於4日召開第一次會議，討論議題包含「防疫醫療」、「教育宣導」、「產業輔導」、「財政補助」等4個類別。

(中時 )