因應武漢肺炎防疫，教育部宣布高中以下學校、公立幼兒園等延後到2月25日開學，勞工如有照顧12歲以下學童之需求，得請「防疫照顧假」。台積電台積電私立幼兒園3日宣布比照公幼停課防疫，從4日起24日停課，台積電員工表示若孩子找不到人照顧，只好請假。

一般私立幼兒園在1月30日開課，公幼則和中小學同時在2月11日開學，中央為因應武漢疫情，政策宣布延後到25日開學，據了解，大部分私幼還是正常上課。

台積電內部防疫委員會3日決定，公司內部附設的竹科廠區、中科與南科廠區等4間幼兒園，收托人數約500位幼兒，將依照公立幼兒園停課防疫措施，從2月4日到24日停課，2月25日開學，並緊急通知園區家長。

有3歲幼兒唸台積電幼兒園的員工家長表示，延到25日才開學，需要3個禮拜來照顧小孩，只好先拜託親友幫忙照顧，若真的找不到人，只能請假拜託同事幫忙代理職務。

也有家長說，政府公告的防疫照顧假從2月11日到24日，但4日就得顧小孩，這段時間無法請防疫假，看得到卻無法使用，擔憂很難請假。

縣府勞工處指出，防疫照顧假屬於區間的休假，台積電私幼的家長在2月11日前若需要照顧小孩，建議可請家庭照顧假，雇主都不能拒絕申請。

市府勞工處長黃錦源表示，雙薪家庭家長其中1人得請防疫照顧假，照顧12歲以下學童，是為防疫應變處置特別措施，雇主不得拒絕勞工請假，也不能記曠職、強迫勞工請事病假、特別休假或是扣發全勤獎金。同時，防疫照顧假不可歸責於勞工或雇主，不是公假，雇主是否給薪依公司規定。

(中時 )