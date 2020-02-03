《港股》恆指收漲0.17％，科網、醫藥股走高 16:482020/02/03 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周一香港股市跌深反彈，恆生指數終場收漲0.17%，為26356.98點。國企股(H股)收漲0.27%，為10268.12點。 科網股、醫藥股普遍走高。消費股漲跌互見，希望教育與宇華教育等教育股漲逾3%，銀河娛樂與金沙中國等博奕股漲3%；服裝零售商波司登跌6.6%，餐飲火鍋業者呷哺跌6%，阿里影業跌6%，觀光股同程藝龍跌3.45%。 福森藥業一度飆漲逾200%，終場收漲41%。媒體報導，福森藥業生產的雙黃連口服液具有可抑制新型冠狀病毒的功效。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫大作戰 陸醫藥業發展看俏 04:102020/01/30 全球財經 台灣玩具業者打國際戰 貿協率17家廠商前進德國紐倫堡參展 18:372020/01/30 財經 貿協率17家廠商前進紐倫堡玩具展 04:092020/01/31 產業．科技 美股周四收漲 台股今反彈逾百點 09:202020/01/31 財經 懷疑女兒遭欺負 莽父撂人砍17歲少年 12:282020/01/31 社會 《盤後解析》武漢疫情攪局，元月行情泡湯、重挫502點 14:322020/01/31 財經 竹市17公里6景觀橋 全面體檢 04:102020/02/03 地方新聞 A股醫藥類股逆勢走高 20檔醫藥股漲停 10:052020/02/03 財經 A股開市重挫 醫藥口罩股逆勢起漲 10:192020/02/03 財經 港股早盤震盪收小漲 12:552020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。