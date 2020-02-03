周一香港股市跌深反彈，恆生指數終場收漲0.17%，為26356.98點。國企股(H股)收漲0.27%，為10268.12點。

科網股、醫藥股普遍走高。消費股漲跌互見，希望教育與宇華教育等教育股漲逾3%，銀河娛樂與金沙中國等博奕股漲3%；服裝零售商波司登跌6.6%，餐飲火鍋業者呷哺跌6%，阿里影業跌6%，觀光股同程藝龍跌3.45%。

福森藥業一度飆漲逾200%，終場收漲41%。媒體報導，福森藥業生產的雙黃連口服液具有可抑制新型冠狀病毒的功效。

(時報資訊)

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