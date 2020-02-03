武漢疫情如滾雪球般在中國境內快速蔓延，並擴散至海外地區，全球股市也在投資人恐慌性賣壓下，相繼自1月中旬高點回落，多頭氣勢嚴重受挫。據統計，上周美股基金轉流出36.37億美元，歐股基金也連兩周失血，反觀新興市場卻逆勢挺住陣腳，其中，又以全球新興市場型基金資金動能最強勁，上周再流入3.14億美元，逆勢搶下上周股票基金吸金之冠，推升連續吸金周數來到第14周；拉丁美洲基金同樣有小幅回補，連續4周獲資金青睞。

「鉅亨買基金」表示，雖然武漢疫情目前尚未獲得完全控制，但投資人若在此時採取非理性殺出，反而容易錯失投資機會，建議採取「啞鈴式投資」方式，以股票及債券、一比一的比例，並利用轉換方式，趁投資市場震盪之際，重新建置攻防兼備的投資組合。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，這次疫情重症地區主要是在中國，因境內疫情仍持續擴散，預期中國今年Q2前的經濟成長恐將面臨較大幅度的下修，中國已於2月3日開展1.2兆人民幣公開市場逆回購操作投放資金，以確保資金充足，預估後續還會再採取更多的貨幣政策來因應。

至於FED是否會再實施降息政策？張榮仁認為，此次疫情雖然蔓延至世界各地，不過並未持續擴大，加上美國從武漢撤回僑民都於軍事基地隔離安置，以及大動作防疫措施，要爆發大規模感染機率較低，對美國的影響有限，預期FED利率政策仍會採按兵不動的方式，除非海外地區疫情出現失控狀況，FED才可能有再降息的機會。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，近期企業財報多優於預期，留意實質經濟表現，林雅慧表示，美國標普500指數成分企業近期陸續公布財報，目前已揭露企業盈餘的企業約佔市值44%左右，這當中有71%的企業獲利高於預估，54%的營收優於預期，初估2020年企業獲利年增可望由1%增至9%。

林雅慧進一步指出，儘管新型冠狀病毒造成武漢肺炎疫情未明，加上疫情仍處於相對初期階段，首季恐為疫情高峰期，但回顧過去全球重大疫情期間與其後股市表現，短線賣壓雖重，但股市在市場氣氛轉趨穩定後多有明顯反彈。因此，若疫情未對經濟造成巨大衝擊，顯見市場恐慌，反而為投資人提供長線極佳進場買點。

(時報資訊)