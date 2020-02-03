櫃買市場全體上櫃債券ETF去（108）年全年度平均報酬為8.7％，今（109）年度1月份平均報酬達3.35％，其中有14檔上櫃債券ETF的1月份報酬率超過5％，今年度上櫃債券ETF交易日均值達32.07億元。

櫃買中心表示，近期受到武漢肺炎疫情持續升溫的影響下，美國10年期政府公債在1月份大幅下跌33個基本點，債券價格上揚，統計109年1月2日至109年1月31日，98檔上櫃債券ETF還原配息後的總平均報酬達3.35％。以成分債券之特性區分，美國政府債ETF（21檔）平均報酬為4.04％；公司債金融債ETF（54檔）平均報酬為3.71％；新興市場債ETF（10檔）平均報酬為2.55％；高收益債ETF（2檔）平均報酬為0.51％；中國政策金融債ETF（11檔）平均報酬為1.55％，相較台幣定存（約1.05％）、類定存保單（約2.5％）等，債券ETF報酬更具吸引力。

在近期股市大幅下跌下，櫃買市場債券ETF商品報酬表現持續亮眼，充分反映股債風險對沖的特性。債券ETF低波動、穩定配息以及具避險性等商品特性，有利投資大眾分散資產配置與風險管理，投資人可多加留意。櫃買中心也提醒投資人，債券ETF投資有賺有賠，且過去的報酬表現無法保證未來的獲利，投資人應先瞭解相關的商品風險後，考量自己的需求與風險承受能力來進行投資。

(工商 )