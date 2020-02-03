馬來西亞創作女歌手傅健穎，將於21日在台推出創作專輯《一半太陽一半月亮》。出道12年、在馬來西亞發行過兩張迷你專輯的傅健穎，這次跨海來台發展，原因竟然只是因為共同製作人伍家輝「想回台灣走走」的私心。而談到與伍家輝的合作，傅健穎竟笑稱只能用「偶像崩壞」四個字來形容，沒想到原來心目中的才子竟是個諧星。

傅健穎2007年參加大馬Astro新秀大賽出道，她表示：「只是單純製作人伍家輝很想念台灣的一切、想回台走走。」所以決定將歌唱事業拓展到台灣，她表示台灣也一直是自己很喜歡的地方，記得中學畢業後跟好友存了好久的錢來台自助旅行，第一次來就規劃從台中、埔里、合歡山一路走到花蓮，搭著一天只有一班的巴士，連當地人都非常驚訝他們能如此深入。

專輯同名主打歌〈一半太陽一半月亮〉，MV也將台灣特有的景色融入，找來知名導演劉明群執導，由兩位專業舞者，在台北各個街道、天橋、甚至廟宇中獨舞，最終相遇，呈現出〈一半太陽一半月亮〉中「兩個不完美的靈魂因相遇而變得完整」的意境；傅健穎特別在深夜來到大稻埕的巷弄中拍攝，傳統與現代相遇，交織出迷人的氛圍，MV將於6日於傅健穎官方YouTube頻道首播。

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(中時電子報)