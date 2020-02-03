日前搭載過香港確診武漢肺炎男性旅客的一艘遊輪4日將返抵日本橫濱，日本政府厚生勞動省將確認船上曾與這位患者有接觸者，並在遊輪靠岸後進行檢疫，徹底做好邊境防疫工作。

日前一名香港男性搭乘從日本啟航的公主遊輪系列鑽石公主號，抵達香港下船後被確認感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）。公主遊輪昨天發出聲明表示，這名旅客是在1月20日由日本橫濱登船，1月25日在香港啟德郵輪碼頭離船。

聲明指出，航程中，這名旅客未有到船上醫療中心回報任何身體不適狀況的紀錄，目前已在香港當地醫院治療，情況穩定。

日本放送協會（NHK）報導，香港衛生當局表示，這名家住香港的80歲男性旅客，搭乘從日本橫濱啟航的遊輪抵達香港後，被確認感染武漢肺炎。

這名男性旅客是在1月17日搭機抵達日本東京，然後搭上1月20日啟航的遊輪，1月25日抵達香港。這名男性在登船前一天的1月19日已有咳嗽症狀，回到香港的1月30日發燒，經過檢查在2月1日確診。

營運這艘遊輪的公司表示，遊輪在抵達香港後，還泊靠越南、台灣等港口，2月1日抵達日本沖繩縣那霸，預計4日返回橫濱。

在遊輪內負責客艙服務的工作人員等，都在船內的醫療中心接受醫師問診，到目前為止並沒有人有發燒等症狀。

日本內閣官房長官菅義偉今天說，這艘遊輪將在預定時間返抵橫濱，政府會依照檢疫法進行適當的檢疫工作。日本厚生勞動大臣加藤勝信在國會說，先不論船上有沒有人出現武漢肺炎症狀，目前已知有旅客出現發燒及身體稍微不適的情況，待遊輪抵達橫濱時，將會確實進行檢疫等因應措施。

另外，日本政府從2月1日開始實施拒絕曾到中國湖北省外國人入境措施，目前已知2月1日當天有5名外國人被拒絕入境日本。

(中央社)