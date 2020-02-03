本周星座運勢，太陽一樣在水瓶座；水星從水瓶座換到雙魚座，水星會帶來會帶來一些慈悲的效應，取代叛逆反動的心態，星座專家許睿光老師也表示，以最新的武漢肺炎來說，大家也會比較團結，本周比較不會再罵來罵去，也祈禱水星入雙魚的時間中，可以讓武漢肺炎的疫情好轉突破。另外火星一樣在射手座，帶旺火象星座，不過因為火象星座的個性比較強硬，所以在講話溝通上要柔軟一點，多一點同理心在別人身上。

睿光談星座 2020/02/02~02/08

運勢大旺：

●水瓶 ♒️ 自信昂揚 財運上昇

●天秤 ♎️ 喜出望外 好事相隨

●牡羊 ♑️ 開心快樂 桃花運旺

●雙魚 ♓️ 福至心靈 充滿靈感

運勢平穩：

●金牛 ♉️ 職場出色 暗地桃花

●處女 ♍️ 伴侶運旺 互相欣賞

●獅子 ♌️ 借力使力 眾人相扶

●天蠍 ♏️ 戀愛投資 運勢上揚

要注意：

●射手 ♐️ 能量強大 給人退路

●雙子 ♊️ 職場發光 沉澱思考

●巨蟹 ♋️ 海外運旺 注意情緒

●魔羯 ♑️ 行程忙碌 保持寬容

(中時電子報)