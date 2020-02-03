桃園市花燈以大溪老街巴洛克風格建築，營造浪漫氛圍與文化意象。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會主展區8日將在后里森林園區開展，由台中市政府祕書處主辦的「好市共榮燈區」將展出台中市、桃園市、新竹縣、雲林縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣的特色花燈，打造寶島燈光樂園！

燈區入口的「寶島發光」花燈更融合參展縣市代表花卉，由6米高的三層花台支撐台灣意象，現場還有不同縣市的特色燈組，歡迎大家前來感受各地文化與歷史。

祕書處表示，「好市共榮燈區」由10縣市合作，可看到桃園市的大溪老街巴洛克風格建築、新竹縣的客家花布及彩繪神豬、台南市與高雄市的城市風華、宜蘭縣溫泉觀光資源、金門縣的戰地風情，雲林縣則以「詠春轉旺」為題為大家帶來好運氣，花蓮縣、台東縣更邀請在地藝術家打造花燈。

2020台灣燈會自8日展至23日，祕書處將於8日點燈儀式邀請各縣市表演團隊開場，歡迎民眾來好市共榮燈區賞燈、環遊台灣。

(中時 )